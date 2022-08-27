Донецк, , 08:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ ранены 8 человек. Об этом 27 августа сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08:00 26 августа до 08:00 27 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики 8 мирных жителей получили ранения, из них 2 подорвались на мине ПФМ-1», — отмечается в сообщении.

Общее число людей, эвакуированных Россией с начала специальной военной операции из опасных районов ДНР, ЛНР и территорий б. УССР, достигло 3 680 474.

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