Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В городе Комсомольске-на-Амуре пожарные локализовали пожар на складе кабельной и лакокрасочной продукции на площади 2000 кв. метров. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ГУ МЧС по ЯО Тушение пожара

Сообщение о возгорании на ул. Урожайная, 3 поступило на пульт пожарной охраны около 11:00 по местному времени (04:00 мск). Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что на территории предприятия горит двухэтажный ангар, в котором находятся электрические кабели и лакокрасочные материалы.

Отмечается, что тушение огня затрудняло большое количество машинного масла, хранящегося в бочках вблизи здания и требовавшего дополнительной защиты от возгорания. Для скорейшей локализации огня «была применена пенная атака».

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «В 13.03 (06:03 мск)… пожар локализован на площади 2000 кв. метров. В ходе тушения возгорания произошло обрушение конструкций кровли. Продолжаются работы по дотушиванию очагов открытого огня, разборке конструкций и проливке помещений».

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидируют масштабный пожар на складе кабельной и лакокрасочной продукции.