Панама, , 08:04 — REGNUM Наркотические вещества, которые были изъяты с начала текущего года в Панаме, власти страны приняли решение передать для дальнейшей утилизации в США. Об этом заявил 26 августа министр безопасности Панамы Хуан Мануэль Пино, сообщает издание Prensa Latina.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как пояснил Пино, такое решение было принято, чтобы не сжигать наркотические вещества под открытым небом. До сих пор в Панаме используют этот единственный доступный способ утилизации изъятых запрещённых веществ. В бюджете государства нет средств для закупки спецоборудования для уничтожения наркотиков экологически безвредным способом.

Однако на этот раз власти Панамы приняли решение ради сохранения окружающей среды передать изъятые 41,2 тонны наркотических веществ для утилизации в США. Уточняется, что для переброски груза запрещённых веществ будет использоваться авиация.

Стоит отметить, что поскольку Панама граничит с одним из крупнейших мировых лидеров по производству наркотиков — Колумбией, то через страну постоянно пытаются провезти довольно большие объёмы запрещённых веществ. Панама невольно является крупнейшим в Латинской Америке перевалочным пунктом для поставок наркотиков в США и Европу. По официальным данным, каждый месяц в Панаме изымают в среднем около 12 тонн наркотических веществ.

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