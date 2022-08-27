Грозный, 27 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Глава ЧечниРамзан Кадыров опубликовал видео с допросом пленных боевиков ВСУ, которых, по его мнению, режим Зеленского бросает «на убой».

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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«Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По 5−7 человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание», — подписал кадры Кадыров в своем Telegram-канале.

На видео пленные боевики ВСУ рассказывают, как их зовут, где расположены их силы и сколько человек, какое у них вооружение. Кадыров отметил, что пленные «охотно отвечают на вопросы» и «нет у них убеждений».

13 августа Минобороны РФ опубликовало видео с пленными — морскими пехотинцами и бойцами нацгвардии ВСУ, которые добровольно сложили оружие и сдались, а также отказались возвращаться.