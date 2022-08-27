Омск, 27 августа, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Омской области новым главой региональной избирательной комиссии избран Иван Худаков. Его кандидатуру рекомендовали в ЦИК России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Правительство Омской области Глава избиркома Омской области Иван Худаков

Избрание нового руководителя прошло в соответствии с установленной процедурой. Прежний глава избиркома Алексей Нестеренко выразил уверенность, что его преемник справится с возложенной на него ответственностью. Предложение Центризбиркома поддержали и региональные власти.

«Жизнь меняется, поэтому перемены неизбежны, но очень важно, чтобы оставались неизменными высокие стандарты качества, открытости, прозрачности, которые отличают нашу избирательную систему», — отметила замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Анастасия Терпугова.

В результате по итогам тайного голосования члены избиркома единогласным решение утвердили кандидатуру Ивана Худакова.