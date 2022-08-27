Москва, 27 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Дилерские центры АвтоВАЗа начали получать внедорожники Lada Niva Travel 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Le Parnass Lada Niva Travel

Весной 2022 года АвтоВАЗ приостановил производство многих моделей автомобилей из-за проблем с поставками комплектующих на фоне антироссийских санкций. В июле компания возобновила производство внедорожников Niva Legend, а в августе — Niva Travel.

Теперь автомобили Classic’22 Niva Travel начали поступать к автодилерам. Автомобиль доступен в трёх комплектациях, стоимость начинается от 996,5 тыс. рублей. Модели в стартовой комплектации оснащаются усилителем руля, электростеклоподъемниками, электроприводом и обогревом наружных зеркал, системой ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации.

Всего в 2022 году АвтоВАЗ планирует выпустить около 100 тысяч легковых автомобилей. В 2023 году руководство компании рассчитывает нарастить производство до 400-500 тысяч авто в зависимости от конъюнктуры рынка.