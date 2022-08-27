Москва, , 07:57 — REGNUM РФ никогда не забудет, что Косово — территория Сербии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

«Пришло время забыть, что Косово — это Сербия, заявили в Госдепартаменте США. Никогда», — отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала заявление зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэля Эскобара, который посоветовал сербам забыть о территориальной принадлежности республики.

22 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за урегулирование ситуации вокруг Косово только с учетом интересов Сербии.

17 августа Вучич заявил, что у Белграда нет планов по проведению военной операции в Косово.