Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:52 — REGNUM Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализован на площади 2 тыс. кв. метров. Об этом 27 августа сообщает региональный главк МЧС России.

«В 13:03 (Хабаровск) пожар локализован на площади 2000 кв. м. В ходе тушения возгорания произошло обрушение конструкций кровли», — отмечается в сообщении.

Из-за машинного масла, которое хранится рядом со зданием, тушение осложняется.

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