Москва, 27 августа 2022, 07:50 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 11,8% (на 14 457 га) и, по данным на утро 27 августа, составляет 108 050 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии, где действует один пожар на площади 55 849 га.
По данным на утро 26 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 122 507 га.
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