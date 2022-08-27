Триполи, , 07:47 — REGNUM Не менее двух человек погибли в ходе перестрелки вооруженных группировок в ливийской столице Триполи, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на экстренные службы города.

Триполи FunkMonk

Ранее сообщалось, что в нескольких районах центра Триполи слышны выстрелы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миссия Организации Объединенных Наций в Ливии (UNSMIL) предупредила об угрозе для этой африканской стране из-за «продолжающейся активизации войск и угроз применения силы» со стороны враждующих группировок.

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