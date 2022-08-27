Афины , 27 августа, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Турция является одной из самых крупных угроз для США наряду с Китаем, Россией и изменениями климата, заявил председатель комитета по международным отношениям американского сената Роберт Менендес в ходе выступления в греческой столице Афинах. Об этом сообщает газета Kathimerini.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Я не мог бы придумать лучшего места, чем здесь, чтобы выразить свое мнение о вызовах, которые Россия, Китай и Турция создают на международном уровне, а также о климатическом кризисе, охватившем мир», — заявил он.

Также Менендес заявил, что Грецию и США якобы связывают нерушимые отношения. По его мнению, Турция, несмотря на членство в НАТО, продолжает угрожать Греции в Эгейском и Средиземном морях. Кроме того, он назвал незаконной «оккупацию» Турцией северной части Кипра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что Анкара не боится санкций Вашингтона за сотрудничество с российскими компаниями. Он подчеркнул, что Турция продолжает улучшать экономические связи и торговые отношения со своими соседями.