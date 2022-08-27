Москва, , 07:44 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в России в течение одной-двух недель может достигнуть своего пика. Об этом 27 августа рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ТАСС.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил специалист, подъём заболеваемости COVID-19 начался во второй половине июля и сначала шёл медленно, затем произошло ускорение. Вероятнее всего, по словам Альтштейна, пик заболеваемости наступит в течение одной-двух недель. На пике ожидается до 60 тыс. заразившихся коронавирусом в сутки.

Альтштейн указал, что ряд специалистов предполагает, что заболевших и заразившихся может быть больше, но такая вероятность ничтожно мала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала 2022 года, по данным ВОЗ, от последствий заболевания COVID-19 скончался уже 1 миллион человек.

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