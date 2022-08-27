Братск, Иркутская область, , 07:28 — REGNUM В Братске Иркутской области по факту гибели 22-летней беременной женщины, к которой были вызваны врачи скорой помощи, заведено уголовное дело. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Бригада скорой помощи была вызвана к беременной после её жалоб на затруднённое дыхание и повышение температуры.

пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области «Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание. Проведённые медиками реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Женщина скончалась».

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время следователи изучают изъятые медицинские документы и аудиозаписи вызовов.