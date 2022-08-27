Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Запуск космического корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-5 к Международной космической станции запланирован на 3 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

SpaceX Crew Dragon NASA Kennedy

В состав экипажа предстоящей миссии войдут астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, астронавт японского агентства JAXA Коити Ваката и космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon будет производиться со стартового комплекса 39A в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде.

Полёт Кикиной на Crew Dragon пройдёт в рамках программы перекрёстных полётов. Соответствующее соглашение было подписано представителями России и США в июле 2022 года.

В рамках этого соглашения российские космонавты будут получать места на американских кораблях, а американские астронавты — на российских. В сентябре 2022 года на МКС на российском корабле «Союз МС-22» отправится американский астронавт Франциско Рубио.

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