Нур-Султан, , 07:25 — REGNUM Не менее 12 иностранных рабочих пострадали в дорожной аварии на юге Казахстана, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ДТП произошло в Туркестанской области Казахстана. По предварительным данным, автобус с рабочими ехал из Узбекистана в Киргизию.

«На перекрестке возле села Шакпак водитель автобуса не справился с управлением и выехал на обочину дороги», — рассказали в ведомстве.

В результате дорожной аварии 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших направили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Иране перевернулся автомобиль с нелегальными мигрантами из Афганистана. В результате ДТП погибли пятеро человек, еще десять получили различные травмы.