Тегеран, , 08:19 — REGNUM Иранский короткометражный фильм «Падение вверх» примет участие в конкурсной части Международного кинофестиваля в Тиране (Албания). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 августа.

В кино Елена Хованская, ИА REGNUM

Согласно данным агентства Mehr, иранский короткометражный фильм «Падение вверх», снятый совместно режиссером Марьям Бахтиари и Иранским обществом молодежного кино, будет показан на Международном кинофестивале в Тиране.

Международный кинофестиваль в Тиране — первый и единственный в своём роде международный кинофестиваль, проходящий ежегодно в Албании.

С момента своего первого выпуска TIFF рассмотрел более 40 000 короткометражных фильмов из более чем 120 стран по всему миру. Из всех этих заявок каждый год необходимо выбрать около 200 фильмов для участия в конкурсе и специальной программе.