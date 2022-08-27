Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Соединенные Штаты должны остановить сотрудничество с Бразилией и прекратить оказание помощи, если в республике произойдет государственный переворот, заявил американский сенатор-демократ Берни Сандерс газете Fogla di Sao-Paolo.

Берни Сандерс Phil Roeder

«Если итоги выборов приведут к противозаконным действиям, если произойдет военный переворот, который приведет к власти нелегитимное правительство, в таком случае Соединенные Штаты должны обозначить свою позицию очень четко: Бразилия лишится как финансовой, так и другой поддержки», — заявил он.

Сандерс подчеркнул, что только бразильский народ может выбирать себе главу государства. Также сенатор пообещал подготовить соответствующий законопроект для Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отсидевший в тюрьме 19 месяцев по обвинениям во взяточничестве, пообещал бороться с коррупцией в случае победы на выборах. Отметим, что всеобщие выборы в Бразилии должны состояться в октябре 2022 года. Ожидается, что главное соперничество на выборах президента будет между действующим президентом республики Жаиром Болсонару и экс-главой государства Лулой да Силвой.