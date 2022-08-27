Тегеран, 27 августа 2022, 07:23 — REGNUM 26 августа вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявил, что переговорная команда соблюдает все красные линии страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Мохаммад Эслами посетил АЭС Бушер от имени кабинета министров, заявив на заседании Административного провинциального совета:
«Усилия, предпринятые иранской делегацией на переговорах, должны привести к отмене введенных санкций под предлогом нашей ядерной программы, и тогда эта неприятность будет снята с повестки дня».
Он отметил, что соглашение должно привести к открытию нормального пути экономического и делового взаимодействия Ирана с миром и реализации его планов развития.
«Если мы не будем делать больших шагов и не будем стремиться к большим целям, полагаясь на точные планы и сильную волю, враги определенно будут действовать быстрее», — сообщил Эслами.