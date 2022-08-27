Тегеран, 27 августа, 2022, 07:23 — ИА Регнум. 26 августа вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявил, что переговорная команда соблюдает все красные линии страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Мохаммад Эслами посетил АЭС Бушер от имени кабинета министров, заявив на заседании Административного провинциального совета:

«Усилия, предпринятые иранской делегацией на переговорах, должны привести к отмене введенных санкций под предлогом нашей ядерной программы, и тогда эта неприятность будет снята с повестки дня».

Он отметил, что соглашение должно привести к открытию нормального пути экономического и делового взаимодействия Ирана с миром и реализации его планов развития.

«Если мы не будем делать больших шагов и не будем стремиться к большим целям, полагаясь на точные планы и сильную волю, враги определенно будут действовать быстрее», — сообщил Эслами.