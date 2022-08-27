Москва, 27 августа, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Коридором в Чёрном море для вывоза сельхозпродукции из портов б. УССР в рамках зерновой инициативы воспользовались уже 39 судов. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

На сегодняшний день, согласно данным ООН, 39 судов, воспользовавшись гуманитарным морским коридором в Чёрном море, вывезли 845 496 тыс. тонн сельхозпродукции. Преимущественно вывозилось зерно кукурузы (70%), семя и масло подсолнечника (6%), рапс (4%) и другая сельхозпродукция.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопреки утверждениям представителей ООН о больших запасах пшеницы, которые, якобы, были заперты в портах б. УССР, доля пшеницы не превысила 15% от общего объёма сельхозпродукции. При этом в МИД России указали, что суда с грузом далеко не всегда отправлялись в нуждающиеся страны, как это заявлялось изначально.

В частности, отмечается, что 16 судов направились в Турцию, поэтому в МИД России сделали предположение, что часть зерна будет переработана в Турции в муку и уже после этого доставлена в нуждающиеся страны.

«При этом пока только одно судно, зафрахтованное ВПП ООН, с 23 тысячами тонн пшеницы на борту направляется в Джибути (с дальнейшей транспортировкой груза в Эфиопию). Это плохо соотносится с заявленными руководством ООН целями и задачами «черноморской инициативы» — накормить нуждающихся в бедных и развивающихся странах Африки и Азии», — отметили в российском МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ) разрешил выход еще двум судам с продовольствием из порта Черноморск.