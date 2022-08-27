Горно-Алтайск, , 07:13 — REGNUM Учёные Томского государственного университета фиксируют ускорение таяния ледников в долине Актру в Горном Алтае. В 2022 году отрицательная тенденция, скорее всего, сохранится, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе учебного заведения.

Горный Алтай Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В этом году гляциологи ТГУ купили новую буровую установку и в ходе экспедиции оборудовали на разных высотах ледника две водоиспарительные площадки. Ранее, как отмечается, испарение воды на Актру находили расчётным способом. По предварительным данным, максимальная мощность ледника составила 160 метров.

«Сейчас, впервые за 23 года, у нас появится возможность вычислить объём ледника Левый Актру и сравнить его с данными конца 1990-х годов», — рассказал руководитель проблемной научно-исследовательской лаборатории гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев.

По его словам, за последние три года масса ледника стала резко снижаться. В 2019 году было зафиксировано снижение на 426 мм водного эквивалента, в 2020 году — минус 947 мм, в 2021-м — минус 531 мм. Учёные отмечают, что баланс массы ледника является надёжным индикатором изменения климата региона.

«Зимой они получают осадки в виде снега, а летом под влиянием температуры лёд превращается в сток воды, питающий наши реки на Алтае — реку Чуя, которая впадает в Катунь, а та — в Обь. Помимо трансформации ледников, по результатам мониторинга последних лет мы наблюдаем коренную трансформацию ландшафтов высокогорий, требующую дополнительного изучения», — отметил учёный.