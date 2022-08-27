Тегеран, , 09:31 — REGNUM 26 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу со своим танзанийским коллегой Либератой Муламулой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран

В ходе официального визита танзанийская сторона подчеркнула необходимость реализации договоренностей, достигнутых в рамках первого заседания совместного комитета всестороннего сотрудничества, а также встреч с официальными лицами Танзании, в частности с президентом страны.

Амир Абдоллахиан заявил на встрече, что одной из предпосылок для развития ожидаемых отношений является решение визовой проблемы иранцев, заинтересованных в экономической деятельности в Танзании.

Далее он рассмотрел последние события, связанные с отменой санкций, подчеркнув, что новые соглашения можно будет реализовать на более благоприятных условиях.

Первый визит Амир Абдоллахиана в африканские страны в качестве министра иностранных дел начался в понедельник, 22 августа. Сначала он посетил Мали и Танзанию, а затем отбыл из Танзании на Занзибар.