Токио, 27 августа, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Япония и Россия договорились о возвращении на родину тел троих граждан Японии, погибших в середине апреля в результате крушения японского круизного судна KAZU 1 и обнаруженных в российских территориальных водах. Об этом со ссылкой на источники 27 августа сообщает агентство Kyodo.

Gov.ru Остров Кунашир

По его данным, обнаруженные у берегов южных Курильских островов и у Сахалина тела будут переданы японской стороне в сентябре в порту Сахалина.

Напомним, курсирующее у берегов префектуры Хоккайдо круизное судно KAZU 1, на борту которого находились 24 пассажира, включая двух детей, а также капитан и его помощник, 23 апреля подало сигнал бедствия, после чего связь с ним прервалась. Погибшими в результате крушения признано 14 человек, остальные считаются пропавшими без вести.

В июне два тела с погибшего судна были обнаружены на побережье Кунашира и ещё одно — на юге Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственное управление СК РФ по Сахалину проводит проверку по факту обнаружения на морском берегу тела неизвестного мужчины.