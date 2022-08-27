Тегеран, 27 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Тегеран готов увеличить экспорт нефти сразу после снятия санкций, заявил министр нефти ИранаДжавад Овджи, отметив, что за первый год 13-го иранского правительства было подписано соглашений о нефти и газе на сумму более 100 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Овджи заявил по случаю «Недели правительства в Иране», что в прошлом году правительствоИбрагимаРаиси подписало меморандумы о взаимопонимании и контракты на нефть и газ на сумму более 100 миллиардов долларов, отметив, что Иран подписал меморандумы на 40 миллиардов долларов только с российским Газпромом.

Овджи подчеркнул, что нефтеперерабатывающие заводы прекращают продажу сырой нефти, и вместо этого 600 000 баррелей нефти и сжиженной нефти экспортируются с более высокой добавленной стоимостью.

Он также сообщил, что если переговоры по СВПД придут к завершению, Иран воспользуется этой возможностью. По его словам, даже в случае провала венских переговоров страна не прекратит работать над нефтяной промышленностью.