Тегеран, 27 августа 2022, 07:27 — REGNUM 26 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что 13-е правительство приложило много усилий для отмены санкций в отношении Ирана, отметив, что переговоры близки к концу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Mfa.gov.ir

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время своего визита на Занзибар провел встречу с президентом Хусейном Мвиньи.

На встрече Амир Абдоллахиан указал на различные возможности Ирана в области медицины, сельского хозяйства, медицинского образования, рыболовства и энергетики, сообщив при этом, что Иран обладает передовыми технологиями. В частности, дипломат упомянул иранскую компанию, которая самостоятельно строит электростанцию мощностью 3000 мегаватт на юге Ирака.

Он отметил, что в области инжиниринговых услуг сегодня на Занзибаре находится одна из старейших иранских компаний, подчеркнув, что в области добычи газа и нефти Иран занимает первое место в мире и готов к сотрудничеству.

В свою очередь, Мвиньи поблагодарил иранского президента Ибрагима Раиси за его приглашение посетить Иран через послание, переданное министром иностранных дел страны.

Ссылаясь на свой визит в Иран во время пребывания на посту министра обороны, президент Занзибара отметил, что ему известно, что оборонная промышленность Ирана очень развита.