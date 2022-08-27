Тегеран, 27 августа, 2022, 07:27 — ИА Регнум. 26 августа министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан заявил, что 13-е правительство приложило много усилий для отмены санкций в отношении Ирана, отметив, что переговоры близки к концу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mfa.gov.ir Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время своего визита на Занзибар провел встречу с президентомХусейном Мвиньи.

На встрече Амир Абдоллахиан указал на различные возможности Ирана в области медицины, сельского хозяйства, медицинского образования, рыболовства и энергетики, сообщив при этом, что Иран обладает передовыми технологиями. В частности, дипломат упомянул иранскую компанию, которая самостоятельно строит электростанцию мощностью 3000 мегаватт на юге Ирака.

Он отметил, что в области инжиниринговых услуг сегодня на Занзибаре находится одна из старейших иранских компаний, подчеркнув, что в области добычи газа и нефти Иран занимает первое место в мире и готов к сотрудничеству.

В свою очередь, Мвиньи поблагодарил иранского президентаИбрагима Раиси за его приглашение посетить Иран через послание, переданное министром иностранных дел страны.

Ссылаясь на свой визит в Иран во время пребывания на посту министра обороны, президент Занзибара отметил, что ему известно, что оборонная промышленность Ирана очень развита.