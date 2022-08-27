Тегеран, 27 августа 2022, 07:27 — REGNUM 26 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел встречу с президентом Занзибара Хусейном Мвиньи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан
Хосейн Амир Абдоллахиан
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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время своего визита на Занзибар провел встречу с президентом Мвиньи. В ходе переговоров иранский дипломат отметил, что обе стороны обладают высоким потенциалом для взаимодействия в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Выразив надежду на то, что Иран и Занзибар смогут улучшить связи и развивать эффективное сотрудничество, президент Занзибара поблагодарил Иран за поддержку его правительства.

Первый визит Амир Абдоллахиана в африканские страны в качестве министра иностранных дел начался в понедельник, 22 августа. Сначала он посетил Мали и Танзанию, а затем отбыл из Танзании на Занзибар.