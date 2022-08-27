Тегеран, , 08:34 — REGNUM 26 августа официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал присутствие Соединенных Штатов на сирийской территории и агрессию против защитников независимости и территориальной целостности Сирии незаконными. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Канани написал в своем твиттере, что Соединенные Штаты заявили о недавних нападениях американской армии на народные и антитеррористические силы Сирии в качестве ответа на нападения и угрозы в адрес американских сил.

Он отметил, что присутствие Соединенных Штатов в Сирии и их агрессия против защитников независимости и территориальной целостности Сирии являются незаконными и решительно осуждаются Исламской Республикой Иран.

Ранее президент США Джо Байден в письме спикеру Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявил, что отдал приказ о нанесении ударов по сирийской территории.