Тегеран, 27 августа, 2022, 08:34 — ИА Регнум. 26 августа официальный представитель МИД ИранаНасер Канани назвал присутствие Соединенных Штатов на сирийской территории и агрессию против защитников независимости и территориальной целостности Сирии незаконными. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Канани написал в своем твиттере, что Соединенные Штаты заявили о недавних нападениях американской армии на народные и антитеррористические силы Сирии в качестве ответа на нападения и угрозы в адрес американских сил.

Он отметил, что присутствие Соединенных Штатов в Сирии и их агрессия против защитников независимости и территориальной целостности Сирии являются незаконными и решительно осуждаются Исламской Республикой Иран.

Ранее президент СШАДжо Байден в письме спикеру Палаты представителей конгрессаНэнси Пелоси заявил, что отдал приказ о нанесении ударов по сирийской территории.