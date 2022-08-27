Пекин, , 07:03 — REGNUM Китай осуждает и выражает решительный протест по поводу визита членов Конгресса США на Тайвань, сообщили в пресс-службе китайского министерства иностранных дел.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что посещение острова американскими парламентариями грубо подрывает принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Пекина и Вашингтона. Кроме того, США своими действиями нарушают свое обещание поддерживать с Тайванем только неофициальные отношения.

В МИД КНР призвали Вашингтон прекратить любые официальные связи с островом и прекратить посылать ложные сигналы тайваньским сепаратистам. В Пекине пообещали, что Китай и дальше будут проводить политику по защите своего суверенитета и целостности государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа глава тайваньской администрации Цай Инвэнь провела встречу с американским сенатором Маршей Блэкберн, которая побывала на Тайване с официальным визитом. Цай заявила, что поездки политиков из США укрепили решимость острова по своей «защите».

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