Тегеран, 27 августа, 2022, 09:33 — ИА Регнум. 26 августа генеральный консул Ирана в КарачиХасан Нуриан выразил свои соболезнования правительству и народу Пакистана в связи с гибелью людей во время муссонных дождей и наводнений в этой стране, призвав иранцев помочь пострадавшему от наводнения пакистанскому народу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Нуриан написал в своем твиттере, что благородные жители Карачи и пакистанского Синда пожертвовали иранцам тысячи долларов на покупку медицинского оборудования во время пандемии COVID-19.

Генеральный консул Ирана в Карачи отметил, что те же люди нуждаются в иранской помощи из-за разрушительного наводнения, вызванного беспрецедентными осадками.

Согласно официальным данным СМИ, ранее министр по вопросам изменения климата страны заявил, что муссонные дожди и наводнения в Пакистане за последние несколько недель затронули жизни свыше 30 миллионов человек.