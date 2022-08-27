Тегеран, 27 августа, 2022, 07:30 — ИА Регнум. 26 августа министр здравоохранения, общественного развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Занзибара выразил надежду, что страна расширит двусторонние связи с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

David Berkowitz Занзибар, Танзания — родной город Меркьюри

Нассор Мазруи в ходе встречи с министром иностранных дел ИранаХосейном Амир Абдоллахианом заявил, что народ его страны может осуществлять конструктивное сотрудничество с иранскими братьями, поскольку обе страны принадлежат к одной культуре.

Он отметил, что в настоящий момент существует много вопросов для Совместного обсуждения, при этом официальные лица двух стран могли бы установить мост между Ираном и Занзибаром.

Выразив удовлетворение тем фактом, что Амир Абдоллахиана сопровождала деловая делегация, министр Занзибара сообщил, что в прошлом его страна была центром торговли. В связи с этим он выразил надежду, что такая история повторится вновь.