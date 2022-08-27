Улан-Удэ, , 06:58 — REGNUM Росздравнадзор организует проверку по факту смерти трёхмесячного ребёнка в Бурятии. Такое поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Михаил Мурашко Официальный сайт правительства России

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Бурятия проведёт проверку по факту смерти 3-месячного ребёнка в Улан-Удэ, который умер, по сообщениям СМИ, от высокой температуры», — отметили в федеральной службе.

О трагедии рассказал в соцсетях отец ребёнка. По его словам, ребёнок шёл на поправку после заболевания ОРВИ, когда ему поставили плановые прививки от коклюша и дифтерии. После укола родителей с ребёнком отпустили домой, однако в тот же вечер у него поднялась температура, после чего он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, служебную проверку по факту происшествия проводит региональный минздрав. В ведомстве уже отметили, что вакцинация проводилась с соблюдением всех требований.

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