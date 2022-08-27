Ухань, Китай, , 06:56 — REGNUM Китайские власти запустили первый поезд с чаем из города Ухань в Москву в рамках проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию», сообщает пресс-служба российского торгового представительства в Китае.

Самовар Дарья Драй © ИА REGNUM

«26 августа из Уханя в Москву был отправлен первый железнодорожный состав из 50 контейнеров (около 1 000 тонн) в рамках нового проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию», — рассказали в торгпредстве.

Отмечается, что в церемонии отправки первого поезда приняли участие замглавы правительства китайской провинции Хубэй Ян Юньянь, представители минсельхоза Китая, а также представители бизнес-сообщества. Российский торговый представитель Алексей Дахновский на церемонию прислал свое видеообращение. В нем он напомнил, что Ухань был центром торговли чаем между Россией и Китаем еще в XVIII веке.

Также российский дипломат пожелал успехов проекту чайных поездов. Ожидается, что железнодорожные составы из Уханя в Россию будут ездить регулярно.