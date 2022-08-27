Братск, Иркутская область, 27 августа, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Братске Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 22-летней местной жительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, трагедия произошла 23 августа.

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По данным следствия, в тот день у беременной женщины поднялась температура и было затруднено дыхание, из-за чего её сожитель вызвал скорую помощь.

«Врачи, осмотрев больную, ввели ей внутривенно препарат, после чего она потеряла сознание. Проведённые медиками реанимационные мероприятия положительного результата не принесли. Женщина скончалась», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В рамках расследования следователи изъяли всю медицинскую документацию скончавшейся, карту вызова скорой помощи, назначили экспертизу.