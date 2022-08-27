Москва, , 06:47 — REGNUM Сомнения в возможностях жителей России купить шоколад, кофе и другие продукты известных брендов выразила в своей статье о последствиях западных санкционных мер корреспондент немецкой газеты FAZ в Москве Катарина Вагнер. Материал был опубликован 26 августа.

Крупы в супермаркете «Перекрёсток» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Посетив несколько супермаркетов в Москве, корреспондент сделала вывод, что санкции практически никак не отразились на заполненности полок в магазинах. Большинство продукции западных брендов никуда не исчезло, корреспондент нашла на полках привычные ей продукты, такие, как паста Nutella, печенье Oreo, кофе Jacobs и Tchibo, шоколад Milka, Lindt и Ritter Sport, а также стиральные порошки известных брендов и косметику.

Но задавшись вопросов, могут ли позволить себе жители России всё это изобилие, корреспондент сделала странный вывод. Она опросила двух пенсионерок, которые не купили товары западного производства, а также мужчину, который пояснил ей, что не огорчится, если товары известных фирм вдруг исчезнут с полок.

«Когда уходит одна компания, приходит следующая», — указал покупатель.

Вагнер же сделала вывод, что жители Москвы просто не могут позволить себе купить западные товары и вынуждены заменять их более дешёвыми отечественными аналогами. При этом корреспондент сильно усомнилась в качестве российской продукции. Свои выводы журналист обосновывать не стала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журналисты французского телеканала France 2, побывавшие в российских магазинах, вынуждены были признать, что санкционные меры никак не отразились на ассортименте товаров и их количестве.

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