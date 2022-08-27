Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 августа, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В городе Комсомольске-на-Амуре пожарные ликвидируют масштабный пожар на складе кабельной и лакокрасочной продукции. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

76.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о возгорании на ул. Урожайная, 3 поступило на пульт пожарной охраны около 11:00 по местному времени (04:00 мск). Незамедлительно прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что на территории предприятия горит двухэтажный ангар, в котором, по словам администрации объекта, находились электрические кабели и лакокрасочные материалы.

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «Угрозы распространения огня на соседние строения нет… Ещё до прибытия подразделений пожарной охраны из здания самостоятельно вышли 22 человека».

В тушении пожара задействовано 25 человек и семь единиц техники. Площадь пожара достигает порядка 2000 кв. метров.

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