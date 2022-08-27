Москва, 27 августа, 2022, 06:39 — ИА Регнум. «Идиоты» из Соединенных Штатов тащат мир к ядерной войне, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Пушков обратил внимание, что американский видеоблогер на потеху зрителям хотел «уничтожить» Россию в компьютерной игре — симуляторе ядерной войны. Однако он не смог найти Россию на карте мира и «нанес ядерный удар» по США.

«Клинические идиоты в США играют в ядерную войну. А тем временем политические идиоты в США ведут дело к ядерной войне», — заявил сенатор.

По мнению Пушкова, разница между первыми и вторыми «идиотами» незначительная. Он подчеркнул, что и те, и другие не понимают всей серьезности и опасности ядерного противостояния.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российская специальная операция по денацификации и демилитаризации территории б. УССР спасает мир от ядерной войны. По его словам, политика Москвы направлена на сдерживание мира от перехода к третьей мировой войне.