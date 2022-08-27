Омск, 27 августа, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В Омской области режим повышенной готовности продлили до 30 сентября из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Решение принято на заседании регионального оперштаба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Правительство Омской области

По данным Роспотребнадзора, ситуация осложняется ростом заболеваемости ОРВИ. В связи с этим действующие ограничения продлены до конца сентября.

Школам рекомендовано провести День знаний на открытом воздухе. В новом учебном году, как отмечается, сохраняются все профилактические требования, в том числе утренние фильтры, дезинфекционный режим, запрет на массовые мероприятий между различными классами в помещении и так далее.

«Система здравоохранения готова к росту заболеваемости: запланировано увеличение автотранспорта для лечебных учреждений, лекарственные препараты есть в наличии, в том числе для амбулаторных больных», — добавили в правительстве.