Стокгольм, , 06:18 — REGNUM Шведские полицейские арестовали несколько человек в рамках расследования дела о взрывчатке, обнаруженной ранее в центре столицы королевства Стокгольма. Об этом сообщила на своем сайте городская полиция.

Арест Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США

В ведомстве отметили, что инцидент не связывают с терроризмом. Другие подробности дела в полиции не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на площади в стокгольмском парке Кунстрагорден, где проходил культурный фестиваль города, нашли предмет со взрывчаткой, который после его изучения был уничтожен.

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