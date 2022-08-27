Стокгольм, 27 августа, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Шведские полицейские арестовали несколько человек в рамках расследования дела о взрывчатке, обнаруженной ранее в центре столицы королевства Стокгольма. Об этом сообщила на своем сайте городская полиция.

Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США Арест

В ведомстве отметили, что инцидент не связывают с терроризмом. Другие подробности дела в полиции не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа на площади в стокгольмском парке Кунстрагорден, где проходил культурный фестиваль города, нашли предмет со взрывчаткой, который после его изучения был уничтожен.