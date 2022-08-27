Исламабад, 27 августа, 2022, 06:17 — ИА Регнум. На северо-западе Пакистана в результате обрушения крыши жилого дома погибли по меньшей мере трое детей. Об этом со ссылкой на местную службу спасения 27 августа сообщает газета The Frontier Post.

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Трагедия произошла в населённом пункте Кхолл провинции Хайбер Пахтунхва, где несколько дней продолжаются проливные дожди. По предварительной версии, вода размыла опорные конструкции дома, что привело к обрушению кровли.

В Пакистане с июня продолжаются ливневые дожди, которые привели к масштабным наводнениям и оползням. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, в связи с критическим положением, обратился за срочной международной помощью к ООН и другим организациям. В результате наводнений в стране уже погибли 982 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в заброшенном здании школы в городе Котельниче на подростков обрушилась железобетонная плита перекрытия. Один из них погиб, второй получил травмы.