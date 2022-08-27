Лондон, , 06:17 — REGNUM Опыт приёма беженцев из бывшей УССР назвала «катастрофическим» 54-летняя жительница Великобритании Клара Магуайр. Об этом 26 августа пишет издание Daily Mail.

Беженцы в ЕС Pixabay.com

Женщина рассказала, что после начала российской спецоперации она приняла в своём доме жительницу б. УССР и её дочь. По словам Магуайр, её опыт был абсолютно «катастрофическим», и она дала себе обещание больше никогда не участвовать в схемах, касающихся приёма беженцев или помощи им.

По словам жительницы Британии, 44-летняя беженка из Киева и её дочь отказывались есть «британскую еду» и буквально заставляли Магуайр возить их в польский магазин, чтобы купить привычные для беженцев продукты. При этом беженцы не шли на контакт с хозяевами дома, отказываясь от совместных прогулок, обедов и даже просто от предложения выпить вместе кофе.

«Хуже всего то, что после всего, что мы подготовили и предоставили им свой дом, мы так и не получили ни одного слова благодарности», — пожаловалась британка.

Женщина рассказала, что из-за требовательных гостей она чувствовала себя некомфортно в собственном доме, при этом никто не оценил ни её помощь, ни старания. По словам Магуайр, она почувствовала себя «использованной». Как рассказала британка, беженцы принимали помощь как должное, заявляя, что жители Британии никогда не поймут, каково это — бежать от войны, и поэтому обязаны оказывать жителям б. УССР всяческое содействие.

Кроме того, Магуайр указала, что до сих пор не получила денежную выплату, которую правительство обещало британским семьям в случае приёма беженцев с территории б. УССР.

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