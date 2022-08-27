Женева, Швейцария, 27 августа, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Обстрелы Запорожской АЭС со стороны киевских террористов ставят мир на грань ядерной катастрофы, заявил зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов в ходе заседания Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Антироссийские заявления звучали на протяжении всей конференции. Особенно циничными они звучали в последние несколько дней. Их фоном стали варварские обстрелы [бандеровскими] формированиями Запорожской АЭС, что ставит мир на грань ядерной катастрофы», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа бандеровцы обстреляли хранилище радиоактивных изотопов на Запорожской атомной электростанции. Власти Энергодара уточнили, что на территории хранилища разорвались четыре снаряда. При этом радиационный фон на АЭС пока остается в норме.