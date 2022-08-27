Кызыл, 27 августа, 2022, 05:55 — ИА Регнум. В Туве коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт 24-летней жительницы Кызыла, которую обвиняли в убийстве девятимесячного младенца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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По данным следствия, в июле 2021 года девушка присматривала за сыном своей родной сестры, которая находилась в отъезде, и одновременно распивала спиртное с бывшим сожителем.

«Во время распития между ними возникла ссора на почве ревности, в ходе которой женщина ножом нанесла один удар в спину ребенка, находившемуся на руках сожителя. От полученных телесных повреждений малолетний скончался», — отметили в ведомстве.

Дело рассматривалось коллегией присяжных в Верховном суде Туве. По итогам слушаний присяжные признали девушку виновной в убийстве малолетнего. Окончательное решение вынесет суд после после обсуждения вердикта.