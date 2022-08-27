Североморск, Мурманская область, 27 августа, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота (СФ) ВМФ России, с февраля выполнявший задачи в Средиземном море, прошёл Гибралтарским проливом и вышел в Атлантический океан. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Крейсер «Маршал Устинов»

пресс-служба СФ «Экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи во взаимодействии с другими кораблями ВМФ России, в том числе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» и с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков».

Отмечается, что за время дальнего похода крейсер прошёл около 33 тыс. морских миль, его экипаж провёл многочисленные корабельные учения, отработал десятки боевых упражнений разной направленности.

После того как следом за «Маршалом Устиновым» в Атлантику вышел большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», пополнивший в море запасы топлива от танкера, отряд кораблей взял курс на север.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ России провели в Средиземном море учения по нанесению ракетных ударов по группировке надводных кораблей условного противника.