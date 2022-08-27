Москва, , 05:45 — REGNUM Присоединение к использованию платёжной системы «Мир», а также возможность расчётов с Россией в национальной валюте допустила Ангола. Соответствующее заявление сделал посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья в беседе с РИА Новости.

Флаг Анголы

Как пояснил дипломат, технически присоединение к российской платёжно1й системе вполне возможно, но всё зависит от целесообразности такого шага. Решение будет зависеть от уровня финансово-экономических отношений и уровня российских инвестиций в Анголу. Если доля российских инвесторов будет значительной, то, по словам посла, присоединиться к платёжной системе «Мир» будет вполне логично.

Также да Силва Кунья отметил, что власти Анголы допускают при взаимных расчётах между странами использование национальной валюты.

«Все зависит от степени котируемости этих валют. Подобные транзакции стоит рассматривать не только в контексте двухсторонних отношений, в этом случае Анголы и России, но и в контексте глобальных международных отношений», — добавил посол.

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