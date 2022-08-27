Тайбэй, 27 августа, 2022, 05:25 — ИА Регнум. США подписали с Тайванем шестилетний контракт на поставку боеприпасов и запчастей для ударных вертолётов Apache и Black Hawk, стоящих на вооружении армии острова. Об этом 27 августа сообщает газета Taipei Times.

Airwolfhound Boeing AH-64 Apache

По информации её источников, контракт стоимостью $45 млн заключён на срок до декабря 2028 года и вступил в силу в конце июля.

Напомним, после состоявшегося в начале августа визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ситуация в регионе резко обострилась. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) практически непрерывно проводит вблизи острова масштабные учения с ракетными стрельбами, одновременно с этим Тайвань посещает одна американская делегация за другой.

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Как сообщало ИА REGNUM, США на фоне роста напряжённости в отношениях с Китаем отказались от планов по срочному наращиванию поставок вооружений на Тайвань и решили сосредоточиться на обслуживании уже имеющихся у него вооружений, а также на полном выполнении действующих контрактов.

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