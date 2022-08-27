Буэнос-Айрес, , 05:09 — REGNUM Власти Индии поддерживают вступление Аргентины в БРИКС, а также хотят наладить сотрудничество между странами, сообщает пресс-служба аргентинского МИД.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Во время двусторонней встречи глава МИД Индии подтвердил поддержку его страны в отношении вступления Аргентины в БРИКС», — заявили в аргентинском внешнеполитическом ведомстве.

Заявление МИД Аргентины было сделано по итогам встречи главы ведомства с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны в ходе переговоров отметили рост сотрудничества между странами, особенно в сферах информационных технологий, связи, а также продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил, что страны БРИКС способны выступить авангардом дедолларизации экономики. Также страны объединения могут путем сотрудничества укрепить свои национальные валюты.