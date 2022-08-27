Красноярск, , 05:08 — REGNUM В Красноярском крае завершается купальный сезон. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, к 26 августа в крае закрыты все пляжи.

Красноярск Zmey Kaa Kobra

Жителям в связи с этим напомнили об опасности плавания в несанкционированных местах. Впрочем, погода, как отмечается, не располагает к купанию.

«На борту маломерных судов обязательно надевайте спасательный жилет», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, выходные в регионе будут дождливыми и ветренными. Температура в Красноярске днём поднимется до 15-17 градусов тепла, ночью — до 9-11 градусов.

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